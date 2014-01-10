El indicador traza una línea con diferentes colores utilizando el precio de Cierre, se utiliza el estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE.

Son utilizados dos buferes del indicador: el primero contiene el precio de cierre de la barra, y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador. Los colores de las líneas, el estilo y el ancho de línea cambian de forma aleatoria después de N=5 ticks.



Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también The Drawing Styles in MQL5.