DRAW_COLOR_LINE - indicador para MetaTrader 5

El indicador traza una línea con diferentes colores utilizando el precio de Cierre, se utiliza el estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE.

Son utilizados dos buferes del indicador: el primero contiene el precio de cierre de la barra, y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador. Los colores de las líneas, el estilo y el ancho de línea cambian de forma aleatoria después de N=5 ticks.

Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_COLOR_LINE

Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI

Las señales de trade basadas en patrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Market Facilitación Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

DRAW_CANDLES DRAW_CANDLES

El estilo DRAW_CANDLES traza las velas utilizando los valores de 4 buffers del indicador con la Apertura, Alto, Bajo y Cierre de los precios.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION se utiliza para trazar secciones con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM se utiliza para trazar histogramas de color.