DRAW_COLOR_LINE

このインジケーターは、終値を異なる色でライン描写します。 DRAW_COLOR_LINEの描写スタイルを使います。

二つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は足の終値、二つ目は色に使います。ラインの色、幅、スタイルはランダムに N=5 ティック後に変わります。



plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。

The Drawing Styles in MQL5も参照