ポケットに対して
インディケータ

DRAW_COLOR_LINE - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1312
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケーターは、終値を異なる色でライン描写します。 DRAW_COLOR_LINEの描写スタイルを使います。

二つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は足の終値、二つ目は色に使います。ラインの色、幅、スタイルはランダムに N=5 ティック後に変わります。

plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。

The Drawing Styles in MQL5も参照

DRAW_COLOR_LINE

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/341

DRAW_NONE DRAW_NONE

DRAW_NONEの描写スタイルは、"Data Window"でインジケーターの値を計算・表示する必要があるが、プロットする必要はないときに使います。

MQL5 のIterated Function Systems (IFS) でフラクタルを生成 MQL5 のIterated Function Systems (IFS) でフラクタルを生成

cIntBMP ライブラリはBMP画像を生成します。Iterated Function System (IFS)を使って、自己相似フラクタルの生成の使い方の例を考えてみましょう。

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_BARSの描写スタイルは、インジケーターの値（始値、高値、安値、終値）に基づいて足を描写します。 これはDRAW_BARSの応用で、各足に対して個々の色をデフォルトの色から指定できます。