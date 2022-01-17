지표는 종가를 사용하여 다른 색상으로 선을 그립니다.DRAW_COLOR_LINE 그리기 스타일이 사용됩니다.

두 개 지표의 버퍼가 사용됩니다. 첫 번째 버퍼에는 막대의 종가가 포함되고 두 번째 지표 버퍼에는 지정한 색상의 인덱스가 포함됩니다. N=5 틱 후에 선의 색상, 너비 및 선 스타일이 무작위로 변경되었습니다.



plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기의 지시문을 사용하여 정의됩니다. 이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.