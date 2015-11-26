このインジケーターは、別ウィンドウに二つの異なる期間の移動平均線に基づいたチャネルを描写します。



チャネルの色はトレンドの変化によって変化します。

DRAW_FILLINGの描写スタイルは、二つのインジケーターの値の間の領域を塗りつぶします。実際は、二つのラインを描写し、その間を特定の色で塗りつぶします。チャネルの色はNティックごとに変化します。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。

plot1(DRAW_FILLING)の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)

こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。

