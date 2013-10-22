这个指标在分离子窗口中依据两条不同周期平均线绘制通道。



通过改变通道颜色来显示趋势的变化。



这个 DRAW_FILLING 绘图风格用于将指标两个缓冲区内区域填充。事实上, 它画两条线，并在线间填充指定颜色。通道颜色每隔 N 个价格变动改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。

图形绘图 (DRAW_FILLING) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格。

图像:











