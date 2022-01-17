지표는 별도의 창에서 기간이 다른 두개의 이동 평균을 기반으로 한 채널을 표시합니다.



채널 색상의 변화는 추세의 변화를 보여줍니다.

DRAW_FILLING 그리기 스타일을 사용하면 두 개 지표의 버퍼 값을 사용하여 영역을 나타낼 수 있습니다. 실제로는 두 개의 선을 그리고 그 사이의 영역을 지정된 색상으로 채웁니다. N 틱 후에 채널의 색상이 변경되었습니다. N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

plot1 그래픽 플롯(DRAW_FILLING)의 초기 속성은 #property 전처리기의 지시문을 사용하여 정의됩니다. 이후 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.

