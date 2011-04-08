CodeBaseРазделы
DRAW_FILLING - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне канал между двумя скользящими средними с разными периодами усреднения.

Изменение цвета при пересечении средних визуально показывает смену восходящей и нисходящей тенденций.

Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов. Цвета меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_FILLING два цвета задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() новые цвета задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_FILLING


