代码库部分
ColorX2MA_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1182
(15)
ColorX2MA_Cloud.mq5 (10.41 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
通用移动均线, 并以图表的彩色背景填充。移动均线本身用作彩色分隔线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. 指标 ColorX2MA_Cloud

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15695

