Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorZerolagX10MA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 786
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorZerolagX10MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo ColorZerolagX10MA_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA_StDev_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15146
O indicador ColorZeroLAG_MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF
O indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador FineTuningMA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Gaus_MA_StDev_HTF
O indicador Gaus_MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.