Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorZerolagX10MA_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1968
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorZerolagX10MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagX10MA_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA_StDev_HTF
ColorZeroLAG_MA_StDev_HTF
Индикатор ColorZeroLAG_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.True_Range_Bands_HTF
Индикатор True_Range_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
JMA_StDev_HTF
Индикатор JMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Gaus_MA_StDev_HTF
Индикатор Gaus_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.