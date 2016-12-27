CodeBaseSeções
BinaryWave_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1010
(15)
O indicador BinaryWave_StDev com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Requer o arquivo do indicador BinaryWave_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BinaryWave_StDev_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15141

