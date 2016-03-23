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BinaryWave_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BinaryWave_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BinaryWave_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор BinaryWave_StDev_HTF
WPR_Chart_HTF
Индикатор WPR_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MFI_Chart_HTF
Индикатор MFI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorJ2JMAStDev_HTF
Индикатор ColorJ2JMAStDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXdinMA_StDev_HTF
Индикатор ColorXdinMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.