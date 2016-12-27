Participe de nossa página de fãs
WPR_Chart_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador WPR_Chart vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo WPR_Chart.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador WPR_Chart_HTF WPR_Chart.mq5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15140
