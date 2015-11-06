Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-SpectrAnalysis_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1040
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Real autor:
klot
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador DeMarker.
Você pode usar essa abordagem para suavizar a saída de qualquer indicador. A principal vantagem deste método é que ele tem praticamente latência zero.
Parâmetros de entrada do indicador:
input uint DeMarkerPeriod=14; input uint N = 7; // Comprimento das séries input uint SS = 20; // Coeficiente de suavização input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Onde:
- N - define o comprimento da série (potência de dois);
- SS - coeficiente de suavização no espectro resultante que zera as frequências superiores do valor definido. SS não pode ser maior do que 2^N. Se SS = 2^N, as série DeMarker são repetidas.
Este indicador requer a seguinte biblioteca: https://www.mql5.com/pt/code/7000.
Fig.1. O indicador i-SpectrAnalysis_DeMarker
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13752
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Force Index.i-SpectrAnalysis_AD
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Accumulation/Distribution.
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Chaikin Oscillator.i-SpectrAnalysis_WPR
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Larry Williams' Percent Range.