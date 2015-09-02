CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FatlSatlOsma_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
953
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador FatlSatlOsma com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo FatlSatlOsma.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador FatlSatlOsma_HTF

Fig.1. O indicador FatlSatlOsma_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13621

Exp_Fast2 Exp_Fast2

O Expert Advisor Exp_Fast2 é baseado em sinais gerados pelo indicador Fast2.

ExtremLine_HTF ExtremLine_HTF

O indicador ExtremLine com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_FatlMacd Exp_FatlMacd

O Expert Advisor Exp_FatlMacd é baseado na reversão da direção do indicador FatlMacd.

FineTuningMA_HTF FineTuningMA_HTF

O indicador FineTuningMA com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.