Exp_Fast2 - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_Fast2 é baseado em sinais gerados pelo indicador Fast2. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver um cruzamento de linhas principais e de sinal do indicador.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador Fast2.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPJPY H8:

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13620

