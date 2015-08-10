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FatlSatlOsma_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FatlSatlOsma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FatlSatlOsma.mq5.
Рис.1. Индикатор FatlSatlOsma_HTF
Exp_Fast2
Эксперт Exp_Fast2 построен на основе сигналов индикатора Fast2.ExtremLine_HTF
Индикатор ExtremLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_FatlMacd
Эксперт Exp_FatlMacd построен на основе изменения направления движения индикатора FatlMacd.Exp_FineTuningMA
Эксперт Exp_FineTuningMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней FineTuningMA.