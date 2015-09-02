CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMAPredictive3_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
975
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador EMAPredictive3 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

Este indicador requer o arquivo EMAPredictive3.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador EMAPredictive3_HTF

Fig.1. O indicador EMAPredictive3_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13599

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

O indicador EMAPredictive2 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

EMABands_v1_HTF EMABands_v1_HTF

O indicador EMABands_v1 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

O indicador Ergodic_Ticks_Volume_Indicator com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

O Expert Advisor Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator se baseia em sinais gerados pelo oscilador Ergodic_Ticks_Volume_Indicator.