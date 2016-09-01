CodeBaseKategorien
Indikatoren

EMAPredictive3_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator EMAPredictive3 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator EMAPredictive3.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator EMAPredictive3_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13599

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

Der Indikator EMAPredictive2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

EMABands_v1_HTF EMABands_v1_HTF

Der Indikator EMABands_v1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Der Experte Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator wurde aufgrund der Signalen des Oszillators Ergodic_Ticks_Volume_Indicator gebaut.