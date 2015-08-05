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Индикаторы

EMAPredictive3_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1696
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор EMAPredictive3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMAPredictive3.mq5.

Рис.1. Индикатор EMAPredictive3_HTF

Рис.1. Индикатор EMAPredictive3_HTF

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

Индикатор EMAPredictive2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMABands_v1_HTF EMABands_v1_HTF

Индикатор EMABands_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_Indicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Эксперт Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator построен на основе сигналов осциллятора Ergodic_Ticks_Volume_Indicator.