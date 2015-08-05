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EMAPredictive3_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMAPredictive3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMAPredictive3.mq5.
Рис.1. Индикатор EMAPredictive3_HTF
EMAPredictive2_HTF
Индикатор EMAPredictive2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMABands_v1_HTF
Индикатор EMABands_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF
Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_Indicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Эксперт Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator построен на основе сигналов осциллятора Ergodic_Ticks_Volume_Indicator.