CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMABands_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1014
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador EMABands_v1 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

Este indicador requer o arquivo EMABands_v1.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador EMABands_v1_HTF

Fig.1. O indicador EMABands_v1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13597

EMAAngle_HTF EMAAngle_HTF

O indicador EMAAngle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_EMA_Prediction Exp_EMA_Prediction

O Expert Advisor Exp_EMA_Prediction é baseado em sinais de tipo semáforo gerados pelo indicador de sinal EMA_Prediction.

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

O indicador EMAPredictive2 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

EMAPredictive3_HTF EMAPredictive3_HTF

O indicador EMAPredictive3 com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.