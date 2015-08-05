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EMABands_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMABands_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMABands_v1.mq5.
Рис.1. Индикатор EMABands_v1_HTF
EMAAngle_HTF
Индикатор EMAAngle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_EMA_Prediction
Эксперт Exp_EMA_Prediction построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA_Prediction.
EMAPredictive2_HTF
Индикатор EMAPredictive2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMAPredictive3_HTF
Индикатор EMAPredictive3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.