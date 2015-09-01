CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DecEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
858
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador DecEMA com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo DecEMA.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador DecEMA_HTF

Fig.1. O indicador DecEMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13539

Fuzzy - Biblioteca de Lógica Fuzzy Fuzzy - Biblioteca de Lógica Fuzzy

A biblioteca FuzzyNet para desenvolvimento de modelos fuzzy foi escrita em C#. Na conversão para MQL5, 8 funções de pertinência e 4 métodos de defuzificação para sistemas do tipo Mamdani foram adicionados à biblioteca.

Exp_CyclePeriod Exp_CyclePeriod

O Expert Advisor Exp_CyclePeriod é baseado na reversão da direção não normalizada do oscilador CyclePeriod.

Demand_Index_HTF Demand_Index_HTF

O indicador Demand_Index com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

DiNapoliStochastic_HTF DiNapoliStochastic_HTF

O indicador DiNapoliStochastic com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.