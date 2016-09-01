CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

CorrectedAverage_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator CorrectedAverage mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator CorrectedAverage.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator CorrectedAverage_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13534

Exp_CoppockHist Exp_CoppockHist

Der Experte Exp_CoppockHist wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators CoppockHist gebaut.

ColorXdinMA_StDev ColorXdinMA_StDev

Der Indikator ColorXdinMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbiger Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Exp_CronexCCI Exp_CronexCCI

Der Experte Exp_CronexCCI wurde aufgrund der Signalen des Oszillators CronexCCI gebaut.

CyclePeriod_HTF CyclePeriod_HTF

Der Indikator CyclePeriod mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.