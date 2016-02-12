CodeBaseSeções
DayDeMarker - indicador para MetaTrader 4

DayDeMarker é o indicador DeMarker, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.

Período: M1-D1. Na primeira execução, o indicador necessita de algum tempo para realizar os cálculos.

DayDeMarker

Recomendações:

  • Use-o para tomadas de decisões durante a negociação no intraday.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13476

