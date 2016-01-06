コードベースセクション
DayDeMarker - MetaTrader 4のためのインディケータ

DayDeMarkerとは、期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるDeMarkerインディケータです。

21の時間軸: M1-D1初起動するときに、時間を設定しなければなりません。

DayDeMarker

アドバイス：

  • デイトレードで使用するおすすめです。

