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DayDeMarker - индикатор для MetaTrader 4
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DayDeMarker — индикатор DeMarker, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.
Таймфрейм: M1-D1. При первом запуске на расчет индикатора требуется время.
Советы:
- Используйте для принятия решений при внутридневной торговле.
DayCCI
Индикатор Commodity Channel Index, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.DayBears
Индикатор Bears Power, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.