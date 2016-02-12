Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DayMA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 740
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
DayMA é o indicador de Média Móvel, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.
Período: M1-D1. Na primeira execução, o indicador necessita de algum tempo para realizar os cálculos.
Recomendações:
- Use-o para tomadas de decisões durante a negociação no intraday.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13478
O indicador Índice de força, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.DayDeMarker
O indicador DeMarker, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.
O indicador Momentum, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.DayRSI
O indicador Índice de Força Relativa, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.