Индикатор BWImp-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AverageSizeBar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор BWImp-T01 с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Индикатор Beginner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Beginner.