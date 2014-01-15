Participe de nossa página de fãs
EA_AML - expert para MetaTrader 5
Expert Advisor que opera com base no indicador AML. Um sinal de compra é gerado após o fechamento da barra, quando ela está acima da linha do indicador (e sua abertura deve estar abaixo da linha) e um sinal de venda acontece após o fechamento da barra, quando ela está abaixo da linha do indicador (e sua abertura deve estar acima da linha).
Relatório de Teste em todos os ticks para EURUSD a partir de 2005, sem o aumento do lote.
Com o aumento do lote (max. lot limit = 50.0)
Todos os parâmetros do Expert Advisor (exceto para as configurações do indicador) não são usados quando este é igual a 0. O Expert Advisor possui uma função built-in para definir o máximo permitido.
do lote quando este exceder o seu limite de DC. As principais características das configurações:
- SL/TP são definidos depois de abrir uma posição.
- N_modify_sltp define o número de vezes em que o sl/tp pode ser configurado, no caso de uma tentativa fracassada.
- use_opposite inverte a posição quando o sinal mudar.
- Max_drawdown é a função que aumenta o lote em relação ao rebaixamento na moeda de depósito. Ela deve ser definida por um valor não inferior ao máximo do rebaixamento de capital.
Este Expert Advisor pode ser uma excelente base para um robô de negociação estável e rentável.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1031
