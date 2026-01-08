CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Experts

EA_AML - expert pour MetaTrader 5

Alexander Puzikov | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
10
Note:
(20)
Publié:
aml.mq5 (7.24 KB) afficher
ea_aml_1-01.mq5 (7.5 KB) afficher
set_report.zip (407.25 KB)
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Expert Advisor travaillant sur l'indicateur AML. Acheter lorsque la barre ferme au-dessus de la ligne de l'indicateur (et ouvre en dessous de la ligne), vendre lorsque la barre ferme en dessous de la ligne de l'indicateur (et ouvre au-dessus de la ligne).

Rapport de test sur tous les ticks EURUSD depuis 2005 sans augmentation de lot.


Avec augmentation de lot (limite de lot max. = 50,0).

Tous les paramètres de l'Expert Advisor (à l'exception des paramètres de l'indicateur) ne sont pas utilisés à 0. L'Expert Advisor a une fonction intégrée de réglage du lot maximum autorisé lorsque la limite de votre Expert Advisor est dépassée.

Cette fonction permet de fixer le lot maximum autorisé lorsque la limite de votre centre de courtage est dépassée. Principales caractéristiques des réglages :

  • SL/TP - le réglage s'effectue après l'ouverture de la position.
  • N_modify_sltp - nombre de fois pour régler le sl/tp en cas de tentative infructueuse.
  • use_opposite - inversion de la position lorsque le signal change.
  • Max_drawdown - fonction d'augmentation du lot jusqu'au drawdown spécifié dans la devise de dépôt. Il est nécessaire de définir une valeur qui ne soit pas inférieure au drawdown maximum.

Cet Expert Advisor peut constituer une bonne base pour la création d'un robot de trading stable et rentable.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1031

ZigZag rapide. ZigZag rapide.

Le zigzag le plus simple et le plus rapide.

MT5 Telegram Trade Notifier (Bot API) — Deal Alerts MT5 Telegram Trade Notifier (Bot API) — Deal Alerts

Utility MT5 EA that sends BUY/SELL deal notifications to Telegram via Bot API (WebRequest)

MultiXRSXSignal MultiXRSXSignal

L'indicateur MultiMACDSignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de quatre indicateurs XRSX sur différentes périodes.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Cet indicateur met en œuvre la "théorie des quarts", un concept d'analyse technique qui divise le mouvement des prix en quatre quarts autour d'un niveau de base central. Il est conçu pour fonctionner avec plusieurs types d'actifs (Forex, actions, matières premières, etc.) et fournit des niveaux de quarts visuels sur le graphique.