Expert Advisor travaillant sur l'indicateur AML. Acheter lorsque la barre ferme au-dessus de la ligne de l'indicateur (et ouvre en dessous de la ligne), vendre lorsque la barre ferme en dessous de la ligne de l'indicateur (et ouvre au-dessus de la ligne).



Rapport de test sur tous les ticks EURUSD depuis 2005 sans augmentation de lot.





Avec augmentation de lot (limite de lot max. = 50,0).

Tous les paramètres de l'Expert Advisor (à l'exception des paramètres de l'indicateur) ne sont pas utilisés à 0. L'Expert Advisor a une fonction intégrée de réglage du lot maximum autorisé lorsque la limite de votre Expert Advisor est dépassée.



Cette fonction permet de fixer le lot maximum autorisé lorsque la limite de votre centre de courtage est dépassée. Principales caractéristiques des réglages :



SL/TP - le réglage s'effectue après l'ouverture de la position.

N_modify_sltp - nombre de fois pour régler le sl/tp en cas de tentative infructueuse.

use_opposite - inversion de la position lorsque le signal change.

Max_drawdown - fonction d'augmentation du lot jusqu'au drawdown spécifié dans la devise de dépôt. Il est nécessaire de définir une valeur qui ne soit pas inférieure au drawdown maximum.



Cet Expert Advisor peut constituer une bonne base pour la création d'un robot de trading stable et rentable.

