Эксперт работающий по индикатору AML. Покупка при закрытии бара выше линии индикатора (и открытием ниже линии), продажа при закрытии бара ниже линии индикатора (и открытии выше линии).



Отчет тестера на всех тиках по EURUSD с 2005г. без увеличения лота.





С увеличением лота (ограничение на макс. лот = 50.0)

Все параметры эксперта (кроме настроек индикатора) при 0 не используется. В эксперт встроена функция установки максимально допустимого



лота при превышении предела вашего ДЦ. Основные характеристика настроек :



SL/TP - установка идет после открытия позиции.

N_modify_sltp - количество раз установить sl/tp при неудачной попытке.

use_opposite - переворот позиции при смене сигнала.

Max_drawdown - функция увеличения лота к заданной просадке в валюте депозита. Следует устанавливать значение не меньше максимальной просадки по средствам.



Данный эксперт может стать хорошей базой для создания стабильного и прибыльного торгового робота.

