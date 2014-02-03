自动交易程序的操作基于 AML 指标。买信号出现在柱线收盘在指标线之上 (开盘在线之下), 以及卖信号出现在柱线收盘在指标线之下 (开盘在线之上)。

测试结果 每个即时价格 EURUSD 时间自 2005 未增加手数。





增加手数 (最大. 手数限制 = 50.0)

所有 EA 参数 (除了指标设置) 当为 0 时则不使用。该 EA 含有内置函数用于设置最大允许



手数, 当超出了您的 DC 限制。设置的关键之处:



SL/TP 开仓之后设置.

N_modify_sltp 设置操作失败时的重试次数。

use_opposite 信号改变时仓位反转。

Max_drawdown 最大资金相对回撤. 它不应该小于最大净值回撤。

该 EA 是一款可稳定盈利的交易机器人的理想基础。