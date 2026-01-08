Unisciti alla nostra fan page
EA_AML - sistema esperto per MetaTrader 5
Consulente esperto che lavora sull'indicatore AML. Acquistare quando la barra chiude sopra la linea dell'indicatore (e apre sotto la linea), vendere quando la barra chiude sotto la linea dell'indicatore (e apre sopra la linea).
Rapporto del tester su tutti i tick EURUSD dal 2005 senza aumento del lotto.
Con aumento del lotto (limite massimo del lotto = 50,0)
Tutti i parametri dell'Expert Advisor (eccetto le impostazioni dell'indicatore) non sono utilizzati a 0. L'Expert Advisor ha una funzione integrata che consente di impostare il lotto massimo consentito quando il limite del vostro broker
lotto massimo consentito quando viene superato il limite del centro di intermediazione. Caratteristiche principali delle impostazioni :
- SL/TP - l'impostazione avviene dopo l'apertura della posizione.
- N_modify_sltp - numero di volte in cui impostare sl/tp in caso di tentativo non riuscito.
- use_opposite - inversione della posizione quando il segnale cambia.
- Max_drawdown - funzione di aumento del lotto al drawdown specificato nella valuta di deposito. È necessario impostare un valore non inferiore al drawdown massimo.
Questo Expert Advisor può essere una buona base per creare un robot di trading stabile e redditizio.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1031
