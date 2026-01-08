AML 지표에 대한 전문가 조언. 바가 지표선 위에서 마감되고 선 아래에서 열리면 매수, 바가 지표선 아래에서 마감되고 선 위에서 열리면 매도합니다.



2005년 이후 랏 증가 없이 모든 EURUSD 틱에 대한 테스터의 보고서입니다.





랏 증가 포함 (최대 랏 제한 = 50.0)

모든 전문가 조언자 매개 변수(보조지표 설정 제외)는 0에서 사용되지 않습니다. 전문가 조언자에는 브로커의 한도가 최대로 허용되는



로트를 설정하는 기능이 내장되어 있습니다. 설정의 주요 특징 :



SL/TP - 포지션 개시 후 설정이 진행됩니다.

N_modify_sltp - 실패한 경우 SL/TP를 설정할 횟수.

사용_반대 - 신호가 변경되면 포지션 반전.

max_drawdown - 입금 통화로 지정된 드로다운까지 로트 증가 기능. 최대 드로다운 이상의 값을 설정해야 합니다.



이 전문가 어드바이저는 안정적이고 수익성 있는 트레이딩 로봇을 만드는 데 좋은 기초가 될 수 있습니다.

