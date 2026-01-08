거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
AML 지표에 대한 전문가 조언. 바가 지표선 위에서 마감되고 선 아래에서 열리면 매수, 바가 지표선 아래에서 마감되고 선 위에서 열리면 매도합니다.
2005년 이후 랏 증가 없이 모든 EURUSD 틱에 대한 테스터의 보고서입니다.
랏 증가 포함 (최대 랏 제한 = 50.0)
모든 전문가 조언자 매개 변수(보조지표 설정 제외)는 0에서 사용되지 않습니다. 전문가 조언자에는 브로커의 한도가 최대로 허용되는
로트를 설정하는 기능이 내장되어 있습니다. 설정의 주요 특징 :
- SL/TP - 포지션 개시 후 설정이 진행됩니다.
- N_modify_sltp - 실패한 경우 SL/TP를 설정할 횟수.
- 사용_반대 - 신호가 변경되면 포지션 반전.
- max_drawdown - 입금 통화로 지정된 드로다운까지 로트 증가 기능. 최대 드로다운 이상의 값을 설정해야 합니다.
이 전문가 어드바이저는 안정적이고 수익성 있는 트레이딩 로봇을 만드는 데 좋은 기초가 될 수 있습니다.
빠른 지그재그.
가장 쉽고 빠른 지그재그.MT5 Telegram Trade Notifier (Bot API) — Deal Alerts
Utility MT5 EA that sends BUY/SELL deal notifications to Telegram via Bot API (WebRequest)
MultiXRSXSignal
멀티막시그널 인디케이터는 서로 다른 차트주기의 XRSX 인디케이터 4개 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.Aklamavo Quarters Theory
이 보조지표는 가격 움직임을 중앙 기준선을 중심으로 4개 분기로 나누는 기술적 분석 개념인 '분기 이론'을 구현합니다. 여러 자산 유형(외환, 주식, 원자재 등)에 사용할 수 있도록 설계되었으며 차트에서 시각적인 분기별 수준을 제공합니다.