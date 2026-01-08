코드베이스섹션
Experts

EA_AML - MetaTrader 5용 expert

Alexander Puzikov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
5
평가:
(20)
게시됨:
aml.mq5 (7.24 KB) 조회
ea_aml_1-01.mq5 (7.5 KB) 조회
set_report.zip (407.25 KB)
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

AML 지표에 대한 전문가 조언. 바가 지표선 위에서 마감되고 선 아래에서 열리면 매수, 바가 지표선 아래에서 마감되고 선 위에서 열리면 매도합니다.

2005년 이후 랏 증가 없이 모든 EURUSD 틱에 대한 테스터의 보고서입니다.


랏 증가 포함 (최대 랏 제한 = 50.0)

모든 전문가 조언자 매개 변수(보조지표 설정 제외)는 0에서 사용되지 않습니다. 전문가 조언자에는 브로커의 한도가 최대로 허용되는

로트를 설정하는 기능이 내장되어 있습니다. 설정의 주요 특징 :

  • SL/TP - 포지션 개시 후 설정이 진행됩니다.
  • N_modify_sltp - 실패한 경우 SL/TP를 설정할 횟수.
  • 사용_반대 - 신호가 변경되면 포지션 반전.
  • max_drawdown - 입금 통화로 지정된 드로다운까지 로트 증가 기능. 최대 드로다운 이상의 값을 설정해야 합니다.

이 전문가 어드바이저는 안정적이고 수익성 있는 트레이딩 로봇을 만드는 데 좋은 기초가 될 수 있습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1031

