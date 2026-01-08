AML göstergesi üzerinde çalışan Uzman Danışman. Çubuk gösterge çizgisinin üzerinde kapandığında (ve çizginin altında açıldığında) satın alın, çubuk gösterge çizgisinin altında kapandığında (ve çizginin üzerinde açıldığında) satın.



2005'ten bu yana lot artışı olmadan tüm EURUSD tiklerine ilişkin test raporu.





Lot artışı ile (maks. lot limiti = 50.0)

Tüm Uzman Danışman parametreleri (gösterge ayarları hariç) 0'da kullanılmaz. Uzman Danışman, izin verilen maksimum değeri ayarlamak için yerleşik bir işleve sahiptir



Aracı kurum merkezinizin limiti aşıldığında lot. Ayarların ana özellikleri :



SL/TP - ayar pozisyon açıldıktan sonra yapılır.

N_modify_sltp - başarısız deneme durumunda sl/tp'nin kaç kez ayarlanacağı.

use_opposite - sinyal değiştiğinde pozisyonun tersine çevrilmesi.

Max_drawdown - para yatırma para biriminde belirtilen düşüşe kadar lot artışı işlevi. Değeri maksimum düşüşten daha az olmamak üzere ayarlamak gerekir.



Bu Uzman Danışman, istikrarlı ve karlı bir ticaret robotu oluşturmak için iyi bir temel olabilir.

