Ele utiliza o conhecimento sobre o Algoritmo de geração de ticks M1 OHLC no Strategy Tester do MetaTrader 5: Se o preço começar a diminuir após a nova abertura da barra, é garantido que vai aumentar na próxima mudança de preço e vice-versa.

Atenção: Os modos "somente abertura dos preços" e "1 minuto OHLC" do Strategy Tester podem ser usados somente para uma estimativa rápida e grosseira no desempenho da estratégia.

Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.



Ele utiliza a possibilidade de ler os ticks OHLC (usando o evento OnTimer), gerado pelo startegy Tester em "somente abertura dos preços" e "1 minuto OHLC".