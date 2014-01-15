Participe de nossa página de fãs
Grr-al - expert para MetaTrader 5
Comentário do fórum MQL5:
Ele utiliza o conhecimento sobre o Algoritmo de geração de ticks M1 OHLC no Strategy Tester do MetaTrader 5: Se o preço começar a diminuir após a nova abertura da barra, é garantido que vai aumentar na próxima mudança de preço e vice-versa.
Atenção: Os modos "somente abertura dos preços" e "1 minuto OHLC" do Strategy Tester podem ser usados somente para uma estimativa rápida e grosseira no desempenho da estratégia.
Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.
Com volume constante = 0.1 Lote
Com gerenciamento de dinheiro habilitado (parâmetro de risco)
Ele utiliza a possibilidade de ler os ticks OHLC (usando o evento OnTimer), gerado pelo startegy Tester em "somente abertura dos preços" e "1 minuto OHLC".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/244
