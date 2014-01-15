CodeBaseSeções
ZigzagColor_Channel - indicador para MetaTrader 5

O indicador traça um ZigZag padrão ligando os topos com os fundos de preço durante o período.

Ele traça um canal ligando os topos e os fundos de ZigZag. As cores vão bem para um fundo preto e branco.

Canal de Regressão Linear Canal de Regressão Linear

O indicador traça um canal utilizando o modelo de regressão linear: y=b+a*x.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay mostra a linha do movimento futuro do preço.

Grr-al Grr-al

Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD apresenta uma tentativa de prever o futuro do comportamento de preços.