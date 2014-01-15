O Expert Advisor adiciona um botão no canto inferior direito de cada gráfico. Após pressionar o botão ele reinicializa todos os gráficos do símbolo.

A reinicialização do gráfico é implementado por uma mudança temporária do tempo do gráfico.

Desta maneira é bem simples e não possui efeitos colaterais, já que ele não redesenha (e recalcula) a janela do gráfico temporária.

Parâmetros de entrada: