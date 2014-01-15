CodeBaseSeções
Experts

ChartReinit - expert para MetaTrader 5

Vladimir Gomonov
Visualizações:
1511
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\ReInitChart\
reinitclass.mqh (4.13 KB)
reinitchart.mq5 (2.09 KB)
reinitchart.mq5 (2.09 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor adiciona um botão no canto inferior direito de cada gráfico. Após pressionar o botão ele reinicializa todos os gráficos do símbolo.

A reinicialização do gráfico é implementado por uma mudança temporária do tempo do gráfico.

Desta maneira é bem simples e não possui efeitos colaterais, já que ele não redesenha (e recalcula) a janela do gráfico temporária.

Parâmetros de entrada:

//--- parâmetros de entrada
input string   SampleText="Recalculate";      // texto do botão
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;   // cor do texto
input color    SampleBackColor=SlateGray;     // fundo do botão

Expert Advisor ReInitChart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/224

