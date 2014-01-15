Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ChartReinit - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1511
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor adiciona um botão no canto inferior direito de cada gráfico. Após pressionar o botão ele reinicializa todos os gráficos do símbolo.
A reinicialização do gráfico é implementado por uma mudança temporária do tempo do gráfico.
Desta maneira é bem simples e não possui efeitos colaterais, já que ele não redesenha (e recalcula) a janela do gráfico temporária.
Parâmetros de entrada:
//--- parâmetros de entrada input string SampleText="Recalculate"; // texto do botão input color SampleTextColor=NavajoWhite; // cor do texto input color SampleBackColor=SlateGray; // fundo do botão
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/224
Este script exporta o histórico de cotações do MetaTrader 5 e importa para o MetaTrader 4. Esta solução permitirá obter o histórico completo para o MetaTrader 4.Concurso de Painéis Gráficos
Concurso de submissão de Painéis Gráficos.
Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.RVI-Crossover_Alert
Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.