CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSI-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4415
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador simples de semáforo contendo alertas por setas no fechamento de uma barra e proporciona a possibilidade de enviar sinais para o e-mail e enviar notificações para um smartphone. O sinais do indicador se baseiam no cruzamento de duas RSIs.

RSI-Crossover_Alert

RSI-Crossover_Alert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1000

ChartReinit ChartReinit

Reinicializador do gráfico com o recálculo de todos os indicadores.

YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4

Este script exporta o histórico de cotações do MetaTrader 5 e importa para o MetaTrader 4. Esta solução permitirá obter o histórico completo para o MetaTrader 4.

RVI-Crossover_Alert RVI-Crossover_Alert

Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.

EA_CCIT3 EA_CCIT3

Expert Advisor baseado no CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Cruzamento da linha zero do indicador é usado para atividade de negociação.