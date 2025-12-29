시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
PUPrime-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
147
이익 거래:
100 (68.02%)
손실 거래:
47 (31.97%)
최고의 거래:
136.08 USD
최악의 거래:
-390.92 USD
총 수익:
2 034.81 USD (1 380 706 pips)
총 손실:
-1 958.69 USD (1 003 329 pips)
연속 최대 이익:
25 (544.75 USD)
연속 최대 이익:
544.75 USD (25)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
19.01%
최대 입금량:
1.43%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
69 (46.94%)
숏(주식차입매도):
78 (53.06%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
20.35 USD
평균 손실:
-41.67 USD
연속 최대 손실:
6 (-229.92 USD)
연속 최대 손실:
-766.92 USD (5)
월별 성장률:
0.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
194.32 USD
최대한의:
785.43 USD (3.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.82% (767.50 USD)
자본금별:
1.16% (229.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.p 98
BTCUSD 49
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.p -82
BTCUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.p 7.3K
BTCUSD 370K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +136.08 USD
최악의 거래: -391 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +544.75 USD
연속 최대 손실: -229.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































리뷰 없음
2026.01.07 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
