트레이드:
147
이익 거래:
100 (68.02%)
손실 거래:
47 (31.97%)
최고의 거래:
136.08 USD
최악의 거래:
-390.92 USD
총 수익:
2 034.81 USD (1 380 706 pips)
총 손실:
-1 958.69 USD (1 003 329 pips)
연속 최대 이익:
25 (544.75 USD)
연속 최대 이익:
544.75 USD (25)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
19.01%
최대 입금량:
1.43%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
69 (46.94%)
숏(주식차입매도):
78 (53.06%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
20.35 USD
평균 손실:
-41.67 USD
연속 최대 손실:
6 (-229.92 USD)
연속 최대 손실:
-766.92 USD (5)
월별 성장률:
0.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
194.32 USD
최대한의:
785.43 USD (3.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.82% (767.50 USD)
자본금별:
1.16% (229.10 USD)
배포
|XAUUSD.p
|98
|BTCUSD
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|XAUUSD.p
|-82
|BTCUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|XAUUSD.p
|7.3K
|BTCUSD
|370K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +136.08 USD
최악의 거래: -391 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +544.75 USD
연속 최대 손실: -229.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
리뷰 없음
월별 100 USD
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
3
100%
147
68%
19%
1.03
0.52
USD
USD
4%
1:500