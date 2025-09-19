- 자본
- 축소
트레이드:
442
이익 거래:
269 (60.85%)
손실 거래:
173 (39.14%)
최고의 거래:
395.72 USD
최악의 거래:
-244.26 USD
총 수익:
5 077.76 USD (1 341 229 pips)
총 손실:
-4 066.88 USD (848 883 pips)
연속 최대 이익:
19 (184.45 USD)
연속 최대 이익:
430.60 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
11.73%
최대 입금량:
39.36%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
171 (38.69%)
숏(주식차입매도):
271 (61.31%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
2.29 USD
평균 이익:
18.88 USD
평균 손실:
-23.51 USD
연속 최대 손실:
14 (-7.00 USD)
연속 최대 손실:
-364.92 USD (4)
월별 성장률:
18.82%
연간 예측:
228.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.24 USD
최대한의:
600.00 USD (21.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.41% (600.00 USD)
자본금별:
37.48% (632.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|400
|BTCUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|679
|BTCUSD
|332
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-22K
|BTCUSD
|515K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +395.72 USD
최악의 거래: -244 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +184.45 USD
연속 최대 손실: -7.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20-30%
- Amount of Loss: 15-50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct) + AI Indicator
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
63%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
16
100%
442
60%
12%
1.24
2.29
USD
USD
37%
1:500