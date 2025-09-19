시그널섹션
VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 63%
PUPrime-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
442
이익 거래:
269 (60.85%)
손실 거래:
173 (39.14%)
최고의 거래:
395.72 USD
최악의 거래:
-244.26 USD
총 수익:
5 077.76 USD (1 341 229 pips)
총 손실:
-4 066.88 USD (848 883 pips)
연속 최대 이익:
19 (184.45 USD)
연속 최대 이익:
430.60 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
11.73%
최대 입금량:
39.36%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
171 (38.69%)
숏(주식차입매도):
271 (61.31%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
2.29 USD
평균 이익:
18.88 USD
평균 손실:
-23.51 USD
연속 최대 손실:
14 (-7.00 USD)
연속 최대 손실:
-364.92 USD (4)
월별 성장률:
18.82%
연간 예측:
228.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.24 USD
최대한의:
600.00 USD (21.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.41% (600.00 USD)
자본금별:
37.48% (632.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 400
BTCUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s 679
BTCUSD 332
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s -22K
BTCUSD 515K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +395.72 USD
최악의 거래: -244 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +184.45 USD
연속 최대 손실: -7.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20-30%
  • Amount of Loss: 15-50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct) + AI Indicator
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


리뷰 없음
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 18:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
