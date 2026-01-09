- 자본
17
이익 거래:
12 (70.58%)
손실 거래:
5 (29.41%)
최고의 거래:
90.60 USD
최악의 거래:
-63.70 USD
총 수익:
711.43 USD (8 615 pips)
총 손실:
-304.80 USD (6 094 pips)
연속 최대 이익:
3 (174.00 USD)
연속 최대 이익:
174.00 USD (3)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.38
롱(주식매수):
8 (47.06%)
숏(주식차입매도):
9 (52.94%)
수익 요인:
2.33
기대수익:
23.92 USD
평균 이익:
59.29 USD
평균 손실:
-60.96 USD
연속 최대 손실:
1 (-63.70 USD)
연속 최대 손실:
-63.70 USD (1)
월별 성장률:
48.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
63.70 USD (5.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD.s
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD.s
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
