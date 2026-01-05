- 자본
트레이드:
93
이익 거래:
72 (77.41%)
손실 거래:
21 (22.58%)
최고의 거래:
7.18 AUD
최악의 거래:
-5.98 AUD
총 수익:
162.36 AUD (12 921 pips)
총 손실:
-41.00 AUD (3 633 pips)
연속 최대 이익:
14 (21.02 AUD)
연속 최대 이익:
29.41 AUD (8)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
67.97%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.81
롱(주식매수):
59 (63.44%)
숏(주식차입매도):
34 (36.56%)
수익 요인:
3.96
기대수익:
1.30 AUD
평균 이익:
2.26 AUD
평균 손실:
-1.95 AUD
연속 최대 손실:
5 (-17.83 AUD)
연속 최대 손실:
-17.83 AUD (5)
월별 성장률:
11.88%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
17.83 AUD (1.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (17.83 AUD)
자본금별:
2.48% (27.76 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|69
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD.a
|57
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD.a
|6.1K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +7.18 AUD
최악의 거래: -6 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +21.02 AUD
연속 최대 손실: -17.83 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
