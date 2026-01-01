- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
26 (83.87%)
손실 거래:
5 (16.13%)
최고의 거래:
13.48 AUD
최악의 거래:
-0.16 AUD
총 수익:
69.94 AUD (4 642 pips)
총 손실:
-0.44 AUD (27 pips)
연속 최대 이익:
15 (36.03 AUD)
연속 최대 이익:
36.03 AUD (15)
샤프 비율:
0.77
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
330.95
롱(주식매수):
22 (70.97%)
숏(주식차입매도):
9 (29.03%)
수익 요인:
158.95
기대수익:
2.24 AUD
평균 이익:
2.69 AUD
평균 손실:
-0.09 AUD
연속 최대 손실:
2 (-0.21 AUD)
연속 최대 손실:
-0.21 AUD (2)
월별 성장률:
4.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
0.21 AUD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음