트레이드:
21
이익 거래:
18 (85.71%)
손실 거래:
3 (14.29%)
최고의 거래:
14.93 AUD
최악의 거래:
-2.57 AUD
총 수익:
82.85 AUD (5 526 pips)
총 손실:
-2.78 AUD (185 pips)
연속 최대 이익:
14 (59.70 AUD)
연속 최대 이익:
59.70 AUD (14)
샤프 비율:
0.84
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
31.16
롱(주식매수):
13 (61.90%)
숏(주식차입매도):
8 (38.10%)
수익 요인:
29.80
기대수익:
3.81 AUD
평균 이익:
4.60 AUD
평균 손실:
-0.93 AUD
연속 최대 손실:
1 (-2.57 AUD)
연속 최대 손실:
-2.57 AUD (1)
월별 성장률:
2.34%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
2.57 AUD (0.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.24% (2.57 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
최고의 거래: +14.93 AUD
최악의 거래: -3 AUD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +59.70 AUD
연속 최대 손실: -2.57 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
