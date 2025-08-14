- 자본
- 축소
트레이드:
1 986
이익 거래:
1 093 (55.03%)
손실 거래:
893 (44.96%)
최고의 거래:
2 167.86 USD
최악의 거래:
-377.40 USD
총 수익:
73 122.09 USD (25 171 658 pips)
총 손실:
-50 936.89 USD (27 083 949 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 028.81 USD)
연속 최대 이익:
2 413.83 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
65.84%
최대 입금량:
9.36%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
9.11
롱(주식매수):
988 (49.75%)
숏(주식차입매도):
998 (50.25%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
11.17 USD
평균 이익:
66.90 USD
평균 손실:
-57.04 USD
연속 최대 손실:
14 (-150.62 USD)
연속 최대 손실:
-2 073.71 USD (9)
월별 성장률:
59.55%
연간 예측:
722.53%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
168.90 USD
최대한의:
2 434.15 USD (10.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.37% (235.91 USD)
자본금별:
3.21% (90.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|849
|BTCUSD
|584
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGBTC
|23K
|BTCUSD
|-2.2K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGBTC
|48K
|BTCUSD
|-2M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 167.86 USD
최악의 거래: -377 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 028.81 USD
연속 최대 손실: -150.62 USD
