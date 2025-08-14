시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX15
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
33
1 / 798 USD
다음 이후의 성장 2025 3 507%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 986
이익 거래:
1 093 (55.03%)
손실 거래:
893 (44.96%)
최고의 거래:
2 167.86 USD
최악의 거래:
-377.40 USD
총 수익:
73 122.09 USD (25 171 658 pips)
총 손실:
-50 936.89 USD (27 083 949 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 028.81 USD)
연속 최대 이익:
2 413.83 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
65.84%
최대 입금량:
9.36%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
9.11
롱(주식매수):
988 (49.75%)
숏(주식차입매도):
998 (50.25%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
11.17 USD
평균 이익:
66.90 USD
평균 손실:
-57.04 USD
연속 최대 손실:
14 (-150.62 USD)
연속 최대 손실:
-2 073.71 USD (9)
월별 성장률:
59.55%
연간 예측:
722.53%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
168.90 USD
최대한의:
2 434.15 USD (10.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.37% (235.91 USD)
자본금별:
3.21% (90.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGBTC 849
BTCUSD 584
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGBTC 23K
BTCUSD -2.2K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGBTC 48K
BTCUSD -2M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 167.86 USD
최악의 거래: -377 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 028.81 USD
연속 최대 손실: -150.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 51
NCESC-Live
4.49 × 1110
리뷰 없음
2026.01.12 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.11 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 06:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
