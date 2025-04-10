- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
2 628
이익 거래:
1 550 (58.98%)
손실 거래:
1 078 (41.02%)
최고의 거래:
1 578.65 USD
최악의 거래:
-1 626.27 USD
총 수익:
290 484.74 USD (277 704 pips)
총 손실:
-196 726.59 USD (181 536 pips)
연속 최대 이익:
18 (701.76 USD)
연속 최대 이익:
8 419.46 USD (13)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
44.13%
최대 입금량:
14.26%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
11.87
롱(주식매수):
1 276 (48.55%)
숏(주식차입매도):
1 352 (51.45%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
35.68 USD
평균 이익:
187.41 USD
평균 손실:
-182.49 USD
연속 최대 손실:
9 (-6 643.06 USD)
연속 최대 손실:
-6 643.06 USD (9)
월별 성장률:
37.15%
연간 예측:
450.78%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7 899.76 USD (8.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.19% (7 877.50 USD)
자본금별:
7.15% (1 252.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1760
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGBTC
|91K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGBTC
|75K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 578.65 USD
최악의 거래: -1 626 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +701.76 USD
연속 최대 손실: -6 643.06 USD
리뷰 없음