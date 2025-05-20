통화 / IBRX
IBRX: ImmunityBio Inc - Common Stock
2.73 USD 0.12 (4.21%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IBRX 환율이 오늘 -4.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.71이고 고가는 2.86이었습니다.
ImmunityBio Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IBRX News
- ImmunityBio: Still Too Early To Judge Anktiva, Although Clock Is Ticking (NASDAQ:IBRX)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on ImmunityBio stock, citing promising lung cancer data
- What's Going On With ImmunityBio Shares Tuesday? - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio stock surges after promising glioblastoma treatment results
- ImmunityBio reports promising results in glioblastoma treatment trial
- ImmunityBio launches phase 2 study of ANKTIVA for long COVID
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunitybio stock soars after promising cancer therapy trial results
- CD19 CAR-NK therapy shows complete responses in late-stage lymphoma
- IBRX Sales Soar 2,540%
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunitybio Inc earnings beat, revenue topped estimates
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- LA Times Going Public? Patrick Soon-Shiong Plans Green Bay-Style Ownership To 'Democratize' 143-Year-Old Paper - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- Los Angeles Times to go public, owner Soon-Shiong says
- ImmunityBio Stock: Still Flashing Signs Life After Another ANKTIVA Approval (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio: High Stakes On ANKTIVA's Growth Amidst FDA Friction And Financial Pressures
- ImmunityBio: Lymphopenia Opportunity Could Provoke Short Squeeze (NASDAQ:IBRX)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ImmunityBio stock after FDA milestones
- ASCO Report of Pioneering Treatment of Lymphopenia with Significant Overall Survival Benefit in Advanced Pancreatic Cancer
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ImmunityBio, Saudi Arabia’s Ministry of Investment, KFSHRC, and KAIMRC Sign Strategic Memorandum of Understanding to Launch Cancer BioShield™ Platform in the Middle East
- Amer Sports, Viking Holdings lead Tuesday’s market cap stock movers
일일 변동 비율
2.71 2.86
년간 변동
1.83 7.49
- 이전 종가
- 2.85
- 시가
- 2.85
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- 저가
- 2.71
- 고가
- 2.86
- 볼륨
- 6.581 K
- 일일 변동
- -4.21%
- 월 변동
- 16.67%
- 6개월 변동
- -9.90%
- 년간 변동율
- -25.61%
