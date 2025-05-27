Divisas / IBRX
IBRX: ImmunityBio Inc - Common Stock
2.76 USD 0.05 (1.78%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBRX de hoy ha cambiado un -1.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.74, mientras que el máximo ha alcanzado 2.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ImmunityBio Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IBRX News
- ImmunityBio: Still Too Early To Judge Anktiva, Although Clock Is Ticking (NASDAQ:IBRX)
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para ImmunityBio, citando prometedores datos de cáncer de pulmón
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on ImmunityBio stock, citing promising lung cancer data
- What's Going On With ImmunityBio Shares Tuesday? - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio stock surges after promising glioblastoma treatment results
- ImmunityBio reports promising results in glioblastoma treatment trial
- ImmunityBio launches phase 2 study of ANKTIVA for long COVID
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunitybio stock soars after promising cancer therapy trial results
- CD19 CAR-NK therapy shows complete responses in late-stage lymphoma
- IBRX Sales Soar 2,540%
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunitybio Inc earnings beat, revenue topped estimates
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- LA Times Going Public? Patrick Soon-Shiong Plans Green Bay-Style Ownership To 'Democratize' 143-Year-Old Paper - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- Los Angeles Times to go public, owner Soon-Shiong says
- ImmunityBio Stock: Still Flashing Signs Life After Another ANKTIVA Approval (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio: High Stakes On ANKTIVA's Growth Amidst FDA Friction And Financial Pressures
- ImmunityBio: Lymphopenia Opportunity Could Provoke Short Squeeze (NASDAQ:IBRX)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ImmunityBio stock after FDA milestones
- ASCO Report of Pioneering Treatment of Lymphopenia with Significant Overall Survival Benefit in Advanced Pancreatic Cancer
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ImmunityBio, Saudi Arabia’s Ministry of Investment, KFSHRC, and KAIMRC Sign Strategic Memorandum of Understanding to Launch Cancer BioShield™ Platform in the Middle East
Rango diario
2.74 2.94
Rango anual
1.83 7.49
- Cierres anteriores
- 2.81
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Low
- 2.74
- High
- 2.94
- Volumen
- 8.158 K
- Cambio diario
- -1.78%
- Cambio mensual
- 17.95%
- Cambio a 6 meses
- -8.91%
- Cambio anual
- -24.80%
